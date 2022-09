Douches sportcentra Weimeersen en Olympiadeplein heropenen, legionellabacterie gedood

Rollegem/MarkeEr is goed nieuws over de bestrijding van de legionellabacterie in de watersystemen van vier sportcentra in Kortrijk. De douches in de sportcentra Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke mogen weer open, zo tonen resultaten van nieuwe staalnames. Er is geen risico meer.