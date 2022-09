Douches sportcentra Lange Munte en Mimosa twee weken langer dicht: “Waarden legionellabacterie nog te hoog”

KortrijkDe douches in sportcentrum Mimosa en van de binnenkleedkamers van sportcentrum Lange Munte blijven zeker twee weken langer dicht. De concentratie van de hardnekkige legionellabacterie in de watersystemen daalde er wel na een thermische desinfectie , maar de waarden blijven momenteel toch nog te hoog. Wie de bacterie inademt, kan een levensbedreigende longontsteking oplopen. Er is tot nu gelukkig nog altijd geen enkele sporter met legionella-pneumonie.

De watersystemen van Mimosa en Lange Munte worden nu nog eens thermisch gedesinfecteerd. Dat is het enkele minuten doorspoelen van de leidingen met water tot 70 graden Celsius om de bacterie te doden. Daarna worden er nieuwe stalen genomen. In afwachting van nieuwe resultaten blijven de douches dicht.

“Vervelend, maar het is nu zo. We gaan sportclubs gericht informeren. Bepaalde bonden leggen boetes op voor het niet voorzien van douchemogelijkheden. Ik wil voorkomen dat sportclubs gestraft worden voor iets waar zij niets kunnen aan doen”, zegt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester). Mogelijk blijven ook de douches in sportcentra Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke langer dicht, volgens straks verwachte resultaten van staalnames.

De kiem groeide gretig in water tussen 20 en 50 graden Celsius en in tijdens de zomervakantie weinig gebruikte leidingen van de sportcentra. Er is dus geen sprake van één bron of broeihaard, het zit meer verspreid. Voor alle duidelijkheid: waar de douches kunnen afgeschermd worden, blijven de kleedkamers wel altijd open in de sportcentra. En er mag wel gedoucht worden in de buitenkleedkamers van SC Lange Munte. Want daar is er in nieuwere watersystemen geen sprake van een te hoge concentratie van de bacterie.

In sportcentra Wembley en Lagaeplein in Heule en Ter Biezen in Bissegem, waar de concentratie van de bacterie niet te hoog was, werden watersystemen toch ook thermisch gedesinfecteerd.

