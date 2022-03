Doorbraak wenkt voor likeur Picori: “We leveren nu ook aan sterrenrestaurant in Oost-Vlaanderen”

Kortrijk/Kruisem/HeuvellandWe krijgen komende zomer met Picori mogelijk een nieuwe apéro-hype. Binnenkort wordt de duizendste fles van de likeur afgevuld. “We zetten het in de markt als aperitief voor gouden momenten. Van een gepersonaliseerde pre-mix voor zomerbars tot exclusief welkomstgeschenk in vakantiewoningen in de streek, we staan open voor alles”, zeggen de initiatiefnemers uit Kortrijk.

Kortrijkzaan Henri Vanneste (41) dook tijdens de coronawinter van 2020 zijn kelder in om te experimenteren met brouwen. Zo zag Picori het levenslicht. De likeur is op basis van appelsien, kinaschors en gentiaan gemaakt. Ook vriend Sander Loosveld (37) uit Marke kreeg de smaak meteen te pakken. Na een avondje doordenken werd de zaak opgericht. Broer Stijn Loosveld (40) uit Bellegem, hij heeft een commercieel verleden in de horeca, kwam recent ook bij het team om Picori nu te laten groeien. “En we haalden de expertise van enkele bekende smaakgoeroes binnen, om het basisrecept te finetunen”, vertellen de initiatiefnemers.

Va et Vient

Dankzij feedback van chef-kok Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient in Kortrijk en cocktail-sommelier Hannes Desmedt van het boek Apero Maison is Picori nu een stabiele likeur, waarbij kruiden voor een subtiele bittere smaak zorgen. Er zijn tal van combinaties met Picori mogelijk, zoals met een droge witte wijn, tonic, rosé en schuimwijn. “Picori staat als keuze van de chef op de kaart van Va et Vient, aan de verlaagde Leieboorden.”

Volledig scherm Picori is een goudgele likeur © Henk Deleu

“En we leveren onze likeur sinds kort ook in sterrenrestaurant Benoit en Bernard Dewitte in het Oost-Vlaamse Kruisem. Binnenkort wordt de duizendste fles van Picori afgevuld. De productie is artisanaal en op kleine schaal, met batches die nooit meer dan 220 flessen tellen. We verkiezen om stabiel te groeien, nooit ten koste van kwaliteit. We zetten op de lokale kracht van tevreden mensen in, zo kende Picori vorige zomer veel bijval op de zomermarktjes nabij de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, en zoeken kansen om ook verder van huis naambekendheid op te doen en zo het volume wat op te krikken.”

“Intussen is Picori ook in verkooppunten in de regio Kortrijk en in Nieuwkerke in Heuvelland te krijgen. Het is een wilde droom om van Picori een grote naam te maken. Zo willen we ooit in een kasteel brouwen, om mensen dan naar onze productievestiging uit te nodigen. Maar nu moeten we eerst de naam van het merk geregistreerd krijgen. Het is een eerste stap in de verdere groei, die vooral plezant moet blijven. We financieren voorlopig met eigen kapitaal. De productie gebeurt in de Wouterstraat in Marke”, aldus de initiatiefnemers.

21 euro

Picori heeft een alcoholgehalte van 18 procent. De likeur zit in een ‘eigenzinnige fles’ van 70 centiliter. Op het logo zie je Pi Xiu, een mythische draak die honger heeft naar goud. Een fles Picori kost 21 euro.

Meer info: www.picori.be. Je kan ook @picori.apero volgen op Instagram, om alles te weten te komen over komende paas- en zomeracties.