Doorbraak: op E17 in Kortrijk rij je nog maximaal 100 kilometer per uur, wellicht vanaf 2023

Kortrijk Mol Uma onthult wens op meet & greet: “Ik droom van een eigen cafeetje”

Het plezier spatte er vanaf op een meet & greet met Uma Vandemaele (26) aan café ’t Plein in het gelijknamige park. De Kortrijkzanen hebben mol Uma in hun hart gesloten. “Vooral de vele glimlachende kinderen doen me deugd, want ik hou van plezier en geluk. En zo denk ik terug aan vroeger, want ik was als kind zelf al fan van De Mol”, vertelt Uma.

20 mei