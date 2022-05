Doorbraak: op E17 in Kortrijk rij je maximum 100 kilometer per uur vanaf volgend jaar

Je zal tijdens weekdagen en telkens tussen 7 en 19 uur nog maximum 100 kilometer per uur mogen rijden op de strook van de E17 tussen de op- en afritten Kortrijk-Oost en de E17-E403 verkeerswisselaar in Aalbeke. In de richting van Frankrijk omdat er daar het meeste files en ongevallen zijn.

De nieuwe maximumsnelheid zal getoond worden op dynamische signalisatieborden en afgedwongen worden met een trajectcontrole. De invoering volgt wellicht in de loop van 2023. De exacte timing hangt af van de (prijs)evoluties in de staalmarkt. “We zijn blij met deze beslissing, het zal een goede zaak voor de doorstroming en verkeersveiligheid op de E17 zijn en de leefbaarheid op en rond de E17 in Kortrijk verbeteren, door minder lawaai en uitstoot”, zegt schepen Axel Weydts. “Er zal ook kritiek op komen. Maar weet dat als je bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk rijdt je onderweg bij elke Franse stad een snelheidsverlaging van 130 naar 90 kilometer per uur ziet. Je ziet zo’n verlaging van de toegelaten snelheid naar 100 of 90 kilometer per uur ook op autosnelwegen bij steden in Nederland. Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld”, aldus Weydts. Straks meer.