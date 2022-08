Door droogte deels geen pleziervaart meer op kanaal, wel nog riviertoerisme op Leie: “We hebben geen sluizen nodig”

Kortrijk Laat dezelfde dag nog je iPhone herstellen in nieuw Lab9 center, waar 160.000 euro in geïnves­teerd is

Lab9 Pro, de grootste Apple Premium Reseller in ons land, heeft een nieuw service en logistiek center geopend in Kortrijk. Waar professionele en particuliere klanten via de Apple Support-app eenvoudig een afspraak kunnen maken en nog dezelfde dag geholpen worden. Dat is ook zo voor ‘same day’ iPhone-herstellingen. Vroeger moesten Lab9-klanten daarvoor altijd naar een winkel.

