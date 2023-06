Dokter (58) krijgt celstraf, omdat hij verdacht overlijden niet meldt: “Hij had die ethergeur nochtans geroken”

De feiten draaien om het overlijden van een 64-jarige vrouw in een assistentiewoning in Kortrijk op 28 juli 2019. De dokter uit Kortrijk was toen de arts van wacht en ging ter plaatse. Hij noteerde dat het om een natuurlijk overlijden ging.

Maar een medewerker van de begrafenisondernemer merkte een sterke ethergeur op. Zij verwittigde de politie dat de dokter dit wellicht niet juist had geattesteerd. “Die ethergeur was de dokter ook opgevallen in de gang, maar wilde de mallemolen van het gerechtelijk systeem niet activeren. Volgens haar begeleidster was de vrouw al een tijdje manisch depressief en had ze er al mee gedreigd om zelfmoord te plegen. De begeleidster had ook meteen het vermoeden dat ze ether had ingenomen, maar het flesje werd niet gevonden.”