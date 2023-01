Dit zijn de wijkinspecteurs van de politiezone Vlas: “De eerste schakel tussen burger en politie”

Kortrijk / Kuurne / LendeledeDe politiezone Vlas telt 26 wijkinspecteurs voor evenveel wijken verspreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. De politiezone stelde hun wijkinspecteurs voor het eerst voor. “Ze komen niet in het nieuws met de grootste zaken die ze oplossen, maar vormen een heel belangrijke en eerste schakel tussen de gewone burger en de politie”, zegt korpschef Filip Devriendt.

Sinds eind vorig jaar kent de wijkdienst een volledige bezetting. 26 wijkinspecteurs zijn verdeeld over evenveel wijken. Het gaat om 19 wijken in Kortrijk, 5 wijken in Kuurne en 2 wijken in Lendelede. De wijkinspecteurs worden aangevuld met drie administratieve krachten, één commissaris als afdelingshoofd, drie hoofdinspecteurs als teamchefs en één hoofdinspecteur als specialist gebieds- en persoonsgebonden materies. In totaal telt de wijkdienst dus 34 medewerkers.

Het wijkteam van de PZ Vlas, team Kuurne

Geen ‘uitboljob’ meer

De functie als wijkinspecteur werd vroeger al te vaak aanzien als een uitbolfunctie bij de politie. “Dat is nu toch helemaal niet meer het geval”, zegt commissaris Kris Crepel. “De verscheidenheid is heel groot. Het aantal vrouwelijke en mannelijke wijkinspecteurs is ongeveer gelijk verdeeld. De leeftijden variëren van twintigers tot vijftigers. Het overgrote deel zijn veertigers. Het is niet eenvoudig om alle functies altijd bezet te krijgen, maar we doen ons best zodat dat wel het geval is. Zo is er een collega die binnen enkele maanden stopt en hebben we nu al een opvolger klaar die aan het inlopen is.”

Essentiële schakel

De politie probeert met de wijkinspecteurs zo dicht mogelijk bij de burger te zijn. “Zo zijn er de politieposten op het Weggevoerdenplein in Kuurne en in de Stationsstraat in Lendelede. Maar er zijn ook contactpunten zoals in de ontmoetingscentra van Bissegem, Heule, Marke en Bellegem. Daar kan je terecht wanneer je een discreet gesprek wilt voeren met je wijkinspecteur. Zij vormen de essentiële schakel tussen de gewone burger en de politie. Vaak gaat het om kleine dingen, waar burgers wel wakker van liggen. Zij kunnen die dan oplossen.”

