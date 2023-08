Dit is de reden waarom kraan op huis viel: arbeiders vergeten begrenzer in te stellen en zak zand van 1,5 ton blijkt veel meer te wegen

Arbeiders wilden woensdagmorgen de grote renovatiewerken aan een vierkantshoeve aan Het Rode Paard in Bellegem bij Kortrijk na het bouwverlof opnieuw opstarten. Omstreeks 8 uur viel de bouwkraan plots omver, op de woning. Op dat moment waren twee volwassenen, hun 15-jarige zoon en een 16-jarige nicht aanwezig in de woning. De kraan viel op de kamer waar de beide tieners nog lagen te slapen. In de slaapkamer is de schade bijzonder groot. Als bij wonder raakten beide tieners nauwelijks gewond, maar ze waren uiteraard wel enorm onder de indruk. “We hebben enorm veel chance gehad”, vertelde vader Philippe Lawaisse ons gisteren al.

Naar containerpark

Een deskundige van het parket en een ingenieur onderzochten de precieze oorzaak van het ongeval. Dat blijkt nu om overbelasting te gaan. “Op het moment dat de kraan omviel, werd een zak zand naar boven getrokken”, zegt Tom Janssens van het parket in Kortrijk. “Die woog normaal 1.500 kilogram, maar door de hevige regenval van de afgelopen weken woog die zak veel meer.” Nochtans zit er op zo’n kraan een begrenzer, maar die bleek niet te zijn ingesteld. “Om het eenvoudig uit te drukken, het nulpunt was niet geijkt.” Daardoor is de kraan omgevallen. Er zal nu verder onderzocht worden wie verantwoordelijk is en wie de begrenzer had moeten instellen. Het gaat om een erg recente kraan van 2018. De kraan zelf werd gisteravond al weggehaald en overgebracht naar het oude containerpark in Kortrijk.