Discobar The Fly wijzigt koers: “We mikken op vrijdag voortaan op jongeren, luidsprekers beter afgesteld voor nog meer beleving”

KortrijkThe Fly is Dead? Zeker niet, maar de discobar slaat wel een nieuwe weg in. Door op vrijdag voortaan op jongeren te mikken, met deejays die hen aanspreken. Zaterdagen blijven voorbehouden voor 30-plussers, onder meer met retro. “The Fly is financieel geen makkelijk verhaal, maar we geven niet op. We ronden dit proefproject in schoonheid af”, zegt initiatiefnemer David Desrousseaux (50).

Het is kort omschreven een dubbel verhaal voor The Fly, in een loods naast Paintball Kortrijk aan de Gentsesteenweg 143. De op 21 oktober 2022 geopende discobar zit goed vol op zaterdagen, maar op vrijdagen komt er te weinig volk. De zaakvoerders grijpen nu in. Door op vrijdagen de inkom te schrappen. En door met Mexim, Gilasso en Davy Eggermont dj’s in te zetten die beter bij 20-plussers aanleunen. De minimum leeftijdsgrens in The Fly blijft 21 jaar.

Quote We zijn géén ‘boîte voor oude zakken’, waar geen jeugd welkom is. We willen van die verkeerde perceptie af David Desrousseaux

“We breken er ons al weken het hoofd over, waarom er minder volk komt op vrijdag. Misschien zetten we te veel op retro in, al is dat een breed begrip. In ieder geval: we zijn géén ‘boîte voor oude zakken’, waar geen jeugd welkom is. We willen van die verkeerde perceptie af. We zijn trouwens ook geen discotheek, maar wel een discobar met de beleving van een discotheek. Mogelijk speelt ook de energiecrisis een rol. Niet iedereen heeft nog genoeg geld om elk weekend uit te gaan. We startten ons project in een moeilijke periode.”

The Fly is bijgeschaafd, voor nog meer beleving. “De geluidsinstallatie is aangepast. De muziek weerklinkt tot dieper in de zaal, meer in de buik van de aanwezigen ook, voor een intensere ervaring. En tegelijk hoor je buiten de muziek minder. We zoeken nog creatieve elementen voor een hoger showgehalte, maar creativiteit kost geld. Het is een moeilijk evenwicht”, zegt David Desrousseaux. “We begrijpen de kritiek, dat The Fly soms te veel aan een winterbar doet denken. Luypaert Interieur deed er àlles aan om het winterbar effect er uit te krijgen. Meer kunnen we niet doen, een volledig nieuwe inrichting is financieel onhaalbaar voor een proefproject van vier maanden.”

Quote We zijn een tijd geleden gecontac­teerd door Dennis Black Magic, om in The Fly een beruchte ‘Zunday’ te houden, maar daar gaan we toch liever niet op in David Desrousseaux

Het koppel blijft in The Fly geloven. “Uit Ieper, Zedelgem, Oostende, Gent… van overal komen de mensen. En vaak overnachten ze op hotel om er een weekendje van te maken, wat goed is voor de handel en horeca in Kortrijk. We kregen ook al bekende Vlamingen over de vloer, zoals Red Flame Tessa Wullaert. We zijn een tijd geleden zelfs gecontacteerd door Dennis Black Magic, om in The Fly een beruchte ‘Zunday’ te houden, maar daar gaan we toch liever niet op in.”

The Fly blijft nog open tot en met zaterdag 18 februari. Daarna stopt het verhaal wellicht. “We zouden The Fly graag verder uitbaten, maar we voelen de hete adem van een buurman in onze nek. Hij klaagt over geluidshinder, terwijl we zo goed als altijd de limiet van 95 decibel weten te respecteren.”

“We doen het trouwens voor ons plezier, niet om veel geld te verdienen. We hopen break-even te kunnen eindigen. Afkomen dus, The Fly vliegt nog anderhalve maand. Een betere locatie kan je niet hebben, makkelijk bereikbaar via de autosnelweg E17 en de ring rond Kortrijk, met veel parking en met weinig omwonenden, behalve die ene buurman dan. Onze laatste plaat is elke nacht The Fly is Dead, maar The Fly is nog niet dood.”

The Fly is telkens vanaf 22 uur open. Op vrijdag sluiten de deuren om 3 uur, op zaterdag is dat om 4 uur. De discobar heropent op vrijdag 6 januari met Jason (Retroland) en Billy. Daarna wordt er vol op de jeugd ingezet met op vrijdagen 13, 20 en 27 januari en 3 februari Mexim, op 10 februari Gilasso en op vrijdag 17 februari Davy Eggermont. De inkom is gratis op vrijdag. Op zaterdagen betaal je 10 euro inkom, vestiaire en sanitair zijn in die prijs inbegrepen, omdat er dan deejays met meer jaren op de teller op het programma staan. De volgende zaterdagen zijn dat Foxybrothers op 7 januari, Davy Eggermont op 14 januari, M-aximm van Jules Bar op 21 januari, Mario Courtens op 28 januari en 4 februari, Frederik Houwen op 11 februari en als afsluiter M-aximm op 18 februari. Die laatste avond wordt een Saturday Night Fever.

