Discobar The Fly klaar om op te stijgen: “Tot uit het Gentse worden er hotelkamers geboekt in Kortrijk”

KortrijkHet enthousiasme was meteen voelbaar, toen twee weken geleden bekendgemaakt werd dat Kortrijk met The Fly eindelijk weer een discobar krijgt. Het nieuws ging als een vuurtje rond. David Desrousseaux (49) en Hannes Catanzaro (27) zijn er klaar voor. “We zijn overdonderd door de enorme vraag, je voelt dat veel mensen hier zitten op te wachten”, vertellen de initiatiefnemers.

Er is al jaren de roep naar een dancing in Kortrijk. The Fly, vooral een buitenkans voor de ‘90’s kids’ onder ons, beantwoordt die roep. De discobar in een warm aangeklede loods naast Paintball Kortrijk opent vanavond, op vrijdag 21 oktober. “We verwachten meteen een vol huis, aan de vele reacties te zien”, zeggen de initiatiefnemers.

“We krijgen tot uit het Gentse telefoontjes met de vraag waar er hotelkamers kunnen geboekt worden in Kortrijk. En veel mensen gaan eerst lekker uit eten, vooraleer in groepjes naar The Fly af te zakken. We krijgen positieve signalen van onze collega’s in de horeca. Want ook restaurants en hotels kunnen dus zeker een graantje meepikken van de komst van The Fly.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Donderdagavond, tijdens de laatste werken om The Fly helemaal af te krijgen © Maxime Petit

Quote Er zijn tal van gezellige hoekjes, waar je met vrienden van een goed glas kan genieten. Je kan die zithoekjes ook afsluiten, met gordijn­tjes David Desrousseaux en Hannes Catanzaro

The Fly bevindt zich op de site van de vroegere raamfabriek Vlieghe, aan de Gentsesteenweg 143. De discobar straalt intimiteit uit. “Zo zijn er tal van gezellige hoekjes, waar je met vrienden van een goed glas kan genieten. Die zithoekjes kunnen ook afgesloten worden met gordijntjes, voor wie wat meer privacy wenst. Centraal heb je een dansvloer, met aangepaste verlichting.”

Op een soort balkon heb je een dj-booth, met een uitstekende muziekinstallatie. Geven er vrijdagavond en -nacht het beste van zichzelf: dj’s Drezz en Fré. Er zijn ook special acts, gebracht door Louis Barocco met live sax en twee zwoele danseressen. Zaterdagavond en -nacht komt dj Davy er plaatjes draaien.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De champagne wordt koel gezet © Maxime Petit

De inkom is 10 euro. Een pils van Stella kost er 3 euro, wat betaalbaar is voor een discobar. The Fly biedt met Pommery een huischampagne aan. “En het kan ook wat exclusiever voor wie dat wenst, met bijvoorbeeld Ruinart en Armand De Brignac champagne. Verder kan je tal van andere drankjes kopen zoals cocktails, mocktails, gins…”, vertellen de zaakvoerders. “We raden aan om op tijd te komen, zodat je niet lang hoeft aan te schuiven. Wie een vip-tafel boekt, mag meteen binnen en krijgt persoonlijke bediening aan tafel.”

“Er is een nultolerantie naar drugs toe. Om buurtbewoners hun rust niet te verstoren, is er in The Fly een geluidslimiet van 95 dB, met inbegrip van maatregelen om de bassen niet tot buiten te laten doordreunen. “We hebben een try-out gedaan, om te verzekeren dat het in orde is. Wie met de auto komt, mag niet langs de Gentsesteenweg parkeren, dat kan en mag enkel op de parking van de site zelf, waar we twee parkeerwachters inzetten. En er zal security zijn aan de deur. We willen dat iedereen zich veilig voelt in The Fly.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het zal niet ontbreken aan licht-, geluids- en rookeffecten © Maxime Petit

Quote Wie dat wenst, kan zijn of haar auto laten staan op onze private parking en een taxi naar huis nemen. We gaan het zelfs aanmoedi­gen David Desrousseaux en Hannes Catanzaro

“Voor de coördinatie van die veiligheid, werken we samen met specialist SyinNa. Nog een tip: wie dat wenst, kan zijn of haar auto laten staan op onze private parking en een taxi naar huis nemen. We gaan het zelfs aanmoedigen, voor wie een glaasje te veel op heeft”, aldus David Desrousseaux en Hannes Catanzaro.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm The Fly zit in deze loods, aan de Gentsesteenweg 143 © Maxime Petit

The Fly, je bent er welkom vanaf 21 jaar, is tijdens het openingsweekend op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober telkens vanaf 22 uur toegankelijk. Ook tijdens de volgende weekends is de discobar altijd op vrijdag en zaterdag open. Nog dit: wie The Fly wil huren, kan dat tijdens de week, bijvoorbeeld voor bedrijven die teambuildings willen houden. Meer info en updates over The Fly vind je op de Instagram- en Facebookpagina.

LEES OOK:

Volledig scherm Gezellige zithoekjes, die met gordijntjes kunnen afgesloten worden © Maxime Petit

Volledig scherm Even wat vuureffecten testen © Maxime Petit

Volledig scherm Nog de laatste kabeltjes aansluiten © Maxime Petit

Volledig scherm Ook de verlichting belooft top te worden © Maxime Petit

Volledig scherm David Desrousseaux en Hannes Catanzaro, in The Fly © Maxime Petit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.