Dinsdag nog géén les in Vives na cyberaanval: “Pas als alles veilig is, starten we het systeem opnieuw op”

Bellegem Na 42 jaar einde verhaal voor Ter Katte, frietkot is gesloopt

Marino Christiaens (50) is er niet in geslaagd om frietkot Ter Katte in Bellegem, 42 jaar een begrip in het Kortrijkse, te verkopen. Zijn vrouw Isabelle Debouver (42) overleed op vrijdag 16 oktober 2020 aan een hartfalen in haar eigen frituur. Het frietkot is nu gesloopt, wegens niet vergund.

11 april