Diksmuidekaai even dicht voor verkeer

Rollegem/Doornik Noël (84) en Lydie (81) vieren zestigste huwelijks­ver­jaar­dag

Noël Verhaeghe en Lydie Holvoet werden afgelopen dinsdag in de bloemetjes gezet voor hun diamanten huwelijksjubileum. Ze leerden elkaar kennen in het gehucht Tombroek in Rollegem, huwden 60 jaar geleden in de kerk van Rollegem en vierden destijds hun trouw in Au Chevalier op Bellegemplaats in Bellegem.

27 juli