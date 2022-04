Dieven breken oud bankkantoor open, maken gat in de muur, en stelen vervolgens lading handtassen uit aanpalende antiekzaak

De feiten dateren al van vermoedelijk enkele weken geleden, maar raakten nu pas bekend. In gerechtelijke kringen valt te vernemen dat de daders ’s nachts eerst binnendrongen in het leegstaande filiaal van de Bank J. Van Breda & Co, naast de antiekzaak in de Hendrik Consciencestraat. Daar zouden ze een gat in een gemeenschappelijke muur hebben gemaakt en zo de beveiliging in de antiekzaak hebben omzeild. De daders waren naar verluidt vooral uit op de nieuwe luxehandtassen van merken als Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Dior, Gucci en Prada, die sinds enkele jaren in de zaak worden verkocht. De buit was aanzienlijk. Ondertussen werden in de antiekzaak extra beveiligingsmaatregelen genomen die een inbraak onmogelijk moet maken.