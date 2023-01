Dievegge aan de haal met spullen uit spoedafdeling ziekenhuis: vrouw riskeert 18 maanden cel

Eind 2021 liep Sharon F. voor de rechtbank al een celstraf van 6 maanden op voor drugsinbreuken. Ze kreeg toen van de rechter voorwaarden opgelegd die de vrouw moesten helpen om van haar problemen af te komen. Zowel in 2020 als in 2021 had ze al tal van inbraken en diefstallen gepleegd. Onder meer in de bergruimtes in de kelder van een appartement op de Mosselbank in Kortrijk. Er verdwenen daar klapstoeltjes, een lamp, kledij, een fiets, bromfietshelmen,… Elders ging ze aan de haal met steps of drong ze binnen in een garagebox van haar vroegere werkgever. Dit keer daagde ze niet op in de rechtbank om zich te verantwoorden. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro.