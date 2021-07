Dierenarts Joshua houdt inzameling voor dieren in overstroomde gebieden: “Al verhalen gehoord over pootamputaties”

KortrijkHet menselijk leed is erg groot in de door de overstromingen getroffen gebieden in de Ardennen. Maar ook dieren zien af. Asielen worden overrompeld door gewonde dieren, die verzorging nodig hebben. “Ik wil met mijn inzameling de medische en voedingskosten van verschillende asielen helpen dekken”, zegt de Kortrijkse dierenarts Joshua Dutré. De teller staat al op zo’n 4.500 euro.

Het dierenleed raakt Joshua Dutré, in Vlaanderen bekend van het VTM-programma Beestig! en het verhaal twee jaar geleden van de kat Sprotje, die door een dierenbeul in een oven was gestopt. “Exacte aantallen zijn er momenteel niet beschikbaar, maar er zijn sowieso veel dieren in het water beland tijdens de overstromingen. Honden, katten, paarden, koeien, reeën, geiten,… het gaat over tal van dieren. Ze raakten onderkoeld in het water, ze raakten gewond door meegesleurd te worden in de snelstromende rivieren,… Ik hoorde al verhalen over pootamputaties, om het leven van dieren te kunnen redden”, vertelt Joshua Dutré.

Quote Veel mensen zijn alles kwijt en kunnen voorlopig niet naar huis. Waardoor ze vaak ook tijdelijk niet meer zelf voor hun huisdieren kunnen zorgen Joshua Dutré

De dierenasielen hebben de handen vol: “Gewonde dieren die verzorging nodig hebben, worden naar asielen gebracht. Er is ook veel dierenvoeding nodig. Want veel mensen zijn er alles kwijt en kunnen voorlopig niet terug naar huis. Waardoor ze vaak ook tijdelijk niet meer zelf voor hun huisdieren kunnen zorgen. Er wordt zelfs volop naar extra locaties gezocht om dieren tijdelijk op te vangen, want er zijn er die momenteel niet herenigd kunnen worden met hun baasjes. De dierenasielen hebben dringend geld nodig om dierenvoeding en dierenartskosten te blijven bekostigen. Ik wil het hen financieel makkelijker maken met deze inzameling”, stelt Joshua Dutré.

Volledig scherm Een ree, in het hoge water van de Maas © ANP

Quote Er zijn dieren die nog in geëvacueer­de huizen zitten. Er is bezorgd­heid over hun toestand Joshua Dutré

Het gaat onder meer over SOS Poilus in Pepinster, Sans Colliers ASBL in Perwez en Animal Sans Toit in Viemme. Joshua Dutré vreest dat het dierenleed nog maanden kan duren: “Zo mogen we niet vergeten dat veel mensen uit hun overstroomde huizen geëvacueerd zijn, zonder dat ze hun huisdier konden meenemen. Er zijn met andere woorden dieren die momenteel nog in die huizen zitten. Er is bezorgdheid over hun toestand. Elke euro en elke vorm van hulp telt momenteel voor de getroffen mensen én dieren. Er worden gelukkig veel initiatieven genomen om te helpen. Samen maken we het verschil. Net omdat de problemen nog maanden kunnen duren, wordt mijn inzameling niet snel afgesloten. Maandag doe ik wel al een eerste storting naar de asielen.”

Sprotjesfonds

De inzameling wordt met het Sprotjesfonds georganiseerd. Dat is een vzw die na het verhaal van de mishandelde kat Sprotje opgericht werd om zorg te helpen dragen voor dieren in moeilijkheden. De teller van de inzameling staat nu op zo’n 4.500 euro. “Ik hoop om de kaap van 10.000 euro te kunnen ronden, want de kassa’s van de asielen zijn echt leeg en de (dierenarts)kosten blijven komen. We schenken vanuit het Sprotjesfonds sowieso nog eens zelf 1.000 euro extra”, zegt Joshua Dutré. Info: www.sprotjesfonds.be/hulp-na-overstromingen.

Alle initiatieven om de slachtoffers van de overstromingen te helpen, lees je op hln.be/helpendehanden.

Volledig scherm Een koe zat dagenlang vast langs de oever van de Ourthe in Esneux. Zo zijn er veel voorbeelden. © Facebook/Esneux4130