Diego (45) neemt na 15 jaar afscheid van zijn bruine kroeg Dudu: “Hij verdient een plek in de geschiedenisboeken van Heule”

HeuleDiego Ghekiere zegt de klanten van bruine kroeg Dudu op Heuleplaats vaarwel. Het is voor veel mensen, beminnelijke Diego is een zeer geliefde cafébaas, even slikken. Voor alle duidelijkheid: Dudu blijft bestaan. De zaak wordt door twee bekende gezichten verdergezet: Deborah Cossement en Sarah Andries.

Café Dudu, een bruine kroeg waar je ook voor een lekkere hap welkom bent, is een populaire horecazaak. Voor een groot stuk te danken aan boegbeeld Diego Ghekiere, die goed vijftien jaar geleden Dudu opende. De zaak werd in 2014 vernieuwd, door Dudu te integreren in het aanpalende Streuvelshuis. Het is een bommetje, nu Diego Ghekiere zijn afscheid op Facebook aankondigt.

“Ik brei er een eind aan. Heule gaf me veel en ik zal mijn vaste klanten keihard missen, maar het is tijd voor bezinning. Ik stop op mijn hoogtepunt. Ik ben 45 jaar, ik kan geen tien jaar meer wachten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wat ik ga doen, weet ik nog niet. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus is de kans bijzonder groot dat ik ooit weer in de horeca zal belanden en ik jullie daar terugzie. Maar het zou heel onrespectvol zijn naar nog altijd een beetje mijn ‘dudutje’ toe om dat in Heule te doen. Ik blijf tot eind dit jaar in Dudu werken. Want tijdens het najaar zitten de vaste klanten weer aan de toog en kan ik uitgebreid afscheid nemen van hen.”

Volledig scherm Diego Ghekiere kijkt naar het najaar uit. Dan lopen de terrassen leeg en zitten de togen, zoals die in Dudu, weer vol. Zodat hij dan uitgebreid afscheid kan nemen van zijn klanten © Henk Deleu

Het regent reacties op Facebook. De Heulenaars gaan Diego Ghekiere missen. Er zijn er ook die hopen dat het een ‘stoot van Heule’ is, want mensen worden tijdens de Tinekesfeesten wel vaker voor de gek gehouden. Diego Ghekiere blijft hoe dan ook voor altijd welkom in Heule. Of om het met de woorden van schepen en Heulenaar Bert Herrewyn (Vooruit) samen te vatten: “Diego verdient een plek in de geschiedenisboeken van Heule. En hij komt zeker terug naar Heule, maar dan langs de andere kant van de toog. Dan kunnen we wat langer doorpraten over de dingen des levens. Knuffel.” All the best, Diego Ghekiere.

