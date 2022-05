Dief steelt Land Rover van 100.000 euro terwijl die op autotransport staat: “Wagen amper één minuut uit het oog verloren”

De chauffeur wilde vrijdagnacht omstreeks 1.15 uur drie nieuwe Land Rovers leveren aan de garage in de Spinnerijkaai in Kortrijk. “Omdat de straat van de garage te smal is voor onze grote oplegger, parkeerde mijn chauffeur zich ter hoogte van de indoor karting”, vertelt zaakvoerder Geert Piceu (53) van Piceurop uit Wingene. “Om de drie wagens te kunnen leveren, moest hij vijf wagens lossen van de oplegger. Toen hij de drie wagens had gelost ging hij even terug naar zijn cabine om de papieren te halen. Op dat moment zit in elke auto een sleutel. Maar mijn chauffeur zag het gevaar niet in omdat hij amper maximum één minuutje tot aan zijn cabine zou gaan. Als we leveren bij nacht steken we de sleutels in de brievenbus. Toen hij terug uitstapte, bleek één van de auto’s, een Land Rover Defender 110 met een waarde van 100.000 euro verdwenen.” Een dief was ermee vandoor zonder kentekenplaat.