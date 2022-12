“Die XTC-pil is maar om te lachen”: Rapper Qwisto eert tattoo-artiest Tareck met aangebrande song en videoclip

KortrijkVrienden voor het leven: rapper Qwisto en tattoo-artiest Tareck. En hadden ze elkaar niet gevonden, was Tareck nooit tattoo-artiest geworden. “Ik was zijn proefkonijn, Tareck mocht op mij oefenen, er zit nog altijd een stukje naald in mijn been”, lacht Qwisto. Hij eert Tareck nu met een song en clip.

‘Streven naar perfectie met de naald is zijn leven’, rapt Nicky Deschuymere (34) alias Qwisto over Tareck Iqbal (33). De twee leerden elkaar enkele jaren geleden kennen. “Tareck was toen al aan het oefenen, zoals op varkenshuid. Omdat ik meteen zag hoeveel talent hij had, pushte ik hem om er echt voor te gaan, op de bovenbil van mijn rechterbeen. Want als startend tattoo-artiest iemand vinden om op te mogen oefenen, is zeker niet evident.”

“In het begin ging hij te diep met zijn naald. Dat is normaal. Maar hoe lager op mijn rechterbeen, hoe beter zijn werk. Tareck is nu een gerespecteerd artiest. Hij werkt sinds vier maanden bij Revolver Tattoos, op de Vlasmarkt”, vertelt Qwisto. De rapper schreef twee jaar geleden al een song over Tareck. Nu is er ook de videoclip, in een samenwerking met JAIZ Multimedia.

Volledig scherm De allereerste tattoo, die Tareck op het bovenbeen van Qwisto zette © Peter Lanssens

Een videoclip die gesponsord is door Tareck, want het respect is wederzijds. “Qwisto is een extreem trouwe maat. Een heel toegewijde kerel ook. Als hij iets wil, gaat hij er voor. Half werk is niets voor hem. Ik lag destijds kapot van het lachen, toen hij begon met rappen. Maar Qwisto is een klasbak, zijn rapsongs zijn top en hij zit al aan 24 videoclips”, vertelt Tareck.

“Ook Tareck gaat er altijd voor, in wat hij doet. En hij is super empathisch. Tareck beschermt mensen, vooral wie het mentaal moeilijk heeft. Hij schuift zijn eigen problemen aan de kant, om andere mensen te helpen”, zegt Qwisto.

‘Het leven is zoals mijn piet. Keihard, maar veel te kort’, grapt Tareck in de videoclip. Om maar te zeggen dat de song en videoclip ook best aangebrand zijn. “Maar die XTC-pil op het einde van die clip, dat is maar om te lachen”, giert Tareck het uit. “Weet je, we zien elkaar gewoon graag. Die clip, dat is puur voor de fun en omdat het kan. Binnen enkele weken trekken we trouwens naar het kuststadje Essaouira in Marokko, om er nog een videoclip op te nemen, samen met Tattoo Mike ook. Wat daar de bedoeling precies is, is voor later. Mijn stijl als tattoo-artiest? Ik doe alles, behalve realisme”, aldus Tareck.

Quote Tareck zette al dertig tattoos bij mij, ik ben precies een wandelende portfolio rapper Qwisto

Tareck beloofde enkele jaren geleden het volgende aan Qwisto: ‘Als ik ooit in een shop werk, zet ik levenslang gratis tattoos bij jou’. Wat nu dus het geval is. “Tareck is een man van zijn woord, hij breekt het nooit. Hij zette al dertig tattoos bij mij, ik ben precies een wandelende portfolio”, lacht Qwisto.

“We versterken elkaar, we laten elkaar groeien omdat we allebei heel creatief zijn: hij maakt kunst met tekeningen, ik met woorden. De tijd was rijp om de videoclip bij de song over Tareck te maken. Het is een win-win. De clip, pas enkele dagen op YouTube, haalt al de kaap van duizend views.”

Volledig scherm Rapper Qwisto (links) en tattoo-artiest Tareck, buddy's for life © Peter Lanssens

“Leuk weetje nog: we zijn eigenlijk kok van opleiding. Zo werkte Tareck nog als sous-chef in het restaurant van hotel Messeyne in Kortrijk. Daarvoor werkte hij in restaurant ’t Rusteel in Gullegem.” Of hoe het kan verkeren.

Rapper Qwisto volg je op Qwisto Official op YouTube, tattoo-artiest Tareck volg je op de Instagrampagina @iqbaltareck en op de Facebookprofiel Tareck Iqbal.

