Deze zomer vijf Zomermarktjes om 20ste verjaardag te vieren: “Voor vele Kortrijkzanen het échte startschot van hun zomer”

kortrijkAftellen maar naar donderdag, want dan wordt een nieuwe reeks Zomermarktjes afgetrapt. Het Jozef Vandaleplein en het Sint -Maartenskerkhof vormen ook nu weer het zuiders decor voor deze intussen al 20 jaar oude traditie. “Om dit jubileum in de verf te zetten, zorgen we dit jaar voor vijf Zomermarktjes”, zegt schepen Wouter Allijns.

De Zomermarktjes, waarbij bezoekers kunnen genieten van een hapje, een drankje en een streepje muziek in een gezellige zomerse setting, zijn bijna altijd een schot in de roos, van zodra het weer een béétje meezit. Goeie edities lokken steevast zo’n 2000 tot 2500 bezoekers. “De verklaring daarvoor is vrij eenvoudig”, zeggen schepen Wouter Allijns en coördinator Marcel Holvoet. “Vooral de kleinschaligheid van de Zomermarktjes spreken aan. Het is in de eerste plaats een evenement voor Kortrijkzanen, géén groot event waarvoor de hele ruime regio naar Kortrijk afzakt.”

De eerste editie, onder stimulans van voormalig schepen Jean de Béthune, vond plaats in 2002 op het Casinoplein. “Na wat omzwervingen via het Schouwburgplein en de Veemarkt, waar de kramen zelfs nog weggewaaid zijn, zijn we hier op het Jozef Vandaleplein en het Sint -Maartenskerkhof terechtgekomen”, zegt Holvoet. “De ideale locatie, omwille van de sfeer en ook weer het feit dat het hier kleinschaliger aanvoelt.”

Volledig scherm Dit jaar zijn er 5 Zomermarktjes © Henk Deleu

Marcel was er destijds ook bij, in 2002. “Ik doe nog andere zaken voor de stad, maar dit is veruit mijn leukste opdracht. Omdat ik dat 20 jaar geleden mee heb opgestart, en we nu elk jaar nog zien hoeveel succes we waarmee hebben. Dat doet me plezier, en geeft me veel voldoening.”

Extra Zomermarktje

Omdat het dit jaar precies 20 jaar na de allereerste editie is, wordt er voor een extraatje gezorgd. “We brengen voor het eerst vijf Zomermarktjes in plaats van de vier andere jaren”, zegt Allijns. “Dat de laatste schooldag net op een donderdag valt, 30 juni, leek ons een ideaal moment voor een extra Zomermarktje: een ideaal moment voor alle Kortrijkzanen om met het hele gezin samen het groot verlof in te zetten.”

Naast donderdag 30 juni, zijn er ook Zomermarktjes op 7 en 14 juli, en op 18 en 25 augustus, telkens vanaf 17 uur. Live optredens zijn een belangrijk ingrediënt van de Zomermarktjes. Vorig jaar mochten muziekbands zich voor het eerst zelf aanmelden. “Dat was zo’n overdonderend succes dat we enorm veel kandidaturen binnenkregen. Alle groepen die we selecteerden voor deze editie, komen uit de lijst van inzendingen van vorig jaar. Ook dit jaar is er weer een mooie variatie van muziekgroepen: van The Skullfuckers tot D’Introots en Cystal Moon.”

“Naast het aanbod van plaatselijke horecazaken staan er ook nog eens 25 Kortrijkse standhouders met frisse cocktails, heerlijke wijnen en lekker streetfood”, zegt Allijns. “Er zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar om als cateringstandhouder deel te nemen. Een standplaats van 4 meter kost 130 euro. Melden kan op mathieu.dhantschotter@kortrijk.be.” Vroeger waren standjes gratis, maar door de organisatiekost die de stad Kortrijk zelf heeft aan de Zomermarktjes, wordt er dus een kostprijs aangerekend.

“Voor vele Kortrijkzanen zijn de Zomermarktjes het échte startschot van hun zomer. De sfeervolle pleintjes rond de Sint-Maartenskerk zullen ongetwijfeld opnieuw vlotjes vollopen.”

