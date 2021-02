Derde dag file op E17 door grenscontroles, derde dag op rij ongeval: trucker rijdt in op voorligger en sterft in zijn cabine

De file staat er al voor de derde dag op rij en is het gevolg van strenge controles die net over de grens gevoerd worden door de Franse politie. Die leidt al het verkeer van de snelweg af om te controleren of iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen, in het bijzonder de regeling rond niet-essentiële reizen. Maandag begonnen de Fransen met hun controles. Diezelfde dag was er al een eerste ongeval. Dinsdag was er opnieuw een botsing. De tol bij het derde ongeval is nu het zwaarst. De trucker, aan het stuur van een vrachtwagen met Franse nummerplaat, reed in op een voorligger. De klap was zo hevig dat de aangereden vrachtwagen vooruit gekatapulteerd werd en op zijn beurt ook tegen een voorligger terechtkwam. Vijf vrachtwagens raakten zo beschadigd, één chauffeur liep daarbij lichte verwondingen op.