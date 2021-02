Derde dag file op E17 door grenscontroles, derde dag op rij ongeval: trucker (37) rijdt in op voorligger en sterft in zijn cabine

AalbekeOp de snelweg E17 in Aalbeke is woensdag iets voor 14 uur een Franse trucker om het leven gekomen bij een ongeval. De 37-jarige man reed zonder remmen tegen 90 kilometer per uur in op een andere vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file. Hij had geen schijn van kans en was op slag dood.

De file staat er al voor de derde dag op rij en is het gevolg van strenge controles die net over de grens gevoerd worden door de Franse politie. Die leidt al het verkeer van de snelweg af om te controleren of iedereen zich houdt aan de coronamaatregelen, in het bijzonder de regeling rond niet-essentiële reizen. Maandag begonnen de Fransen met hun controles. Diezelfde dag was er al een eerste ongeval. Dinsdag was er opnieuw een botsing. De tol bij het derde ongeval is nu het zwaarst. De trucker, aan het stuur van een vrachtwagen met Franse nummerplaat, reed in op een voorligger. De klap was zo hevig dat de aangereden vrachtwagen vooruit gekatapulteerd werd en op zijn beurt ook tegen een voorligger terechtkwam. Vijf vrachtwagens raakten zo beschadigd, één chauffeur liep daarbij lichte verwondingen op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Geen remsporen

Op beelden van camera’s op de snelweg is te zien hoe de trucker zonder te remmen is ingereden op de staart van de file. Na uitlezing van de tachograaf bleek dat de man op dat moment 90 kilometer per uur reed. Voor de man, die in de buurt woont van het Franse Arras, kwam alle hulp te laat. Volgens het Kortrijkse parket was hij op slag dood.

Volledig scherm Een trucker kwam om het leven bij het ongeval op de E17 in Aalbeke. © Alexander Haezebrouck

E17 afgesloten

Door het ongeval groeide de file nog aan waardoor de federale wegpolitie genoodzaakt was om de wisselaar in Aalbeke af te sluiten. Het verkeer wordt omgeleid via de E403. Wie naar Frankrijk wil, krijgt vanuit het Vlaams Verkeerscentrum de raad om dat te doen via Doornik. Het verkeer dat van op grotere afstand Kortrijk nadert en de grens wil oversteken, kan het best in Gent de E40 nemen in de richting van de kust, om dan vervolgens via de A18/E40 richting Frankrijk te rijden.

Volledig scherm De brandweer kon het slachtoffer niet meer helpen, de man overleed ter plaatse na de zware kop-staartbotsing langs de E17 in Aalbeke. © Alexander Haezebrouck