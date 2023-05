Deelnemer Kortrijk Loopt met succes gereanimeerd na hartaanval: slachtoffer buiten levensgevaar

SINKSEN 23. Proef van Lucky veggie burger in Buda Kitchen en Alta Takeaway

Zorggroep H. Hart blijft niet achter, nu de Sinksenfeesten voor de deur staan. Het Sinksen thema The Far West inspireert om met de Lucky een bijzondere veggieburger te lanceren, in Buda Kitchen en Alta Takeaway in de Budastraat.