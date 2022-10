Deejay Joeri (26) slachtoffer van verkeersagressie: “Ben bedreigd met knuppel, ik schrok zo hard”

Kortrijk Kinepolis Kortrijk viert 25-jarig bestaan: “Die gekte tijdens het castbezoek van F.C. De Kampioenen, het leek wel alsof we in een voetbalsta­di­on zaten”

Kinepolis Kortrijk, de grootste bioscoop van de cinemagroep in West-Vlaanderen, bestaat een kwarteeuw. Het is en blijft de ‘thuiscinema’ van de familie Bert, referentie-aandeelhouder. Ze pikken er nog vaak een film mee. “De bioscoopsector houdt stand, we krijgen per jaar gemiddeld tot 600.000 bezoekers over de vloer in Kinepolis Kortrijk”, vertelt manager Alain Himpe (48) uit Deerlijk. Het zilveren jubileum wordt in oktober uitgebreid gevierd.

7 oktober