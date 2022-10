Deejay Joeri (26) en kelner Sebastien (33) betrokken bij verkeersagressie: “We zijn bedreigd met knuppel, we schrokken zo hard”

Het is kort voor 1 uur ’s nachts op 30 september, wanneer Joeri Pauwels via de Koning Albertstraat het Stationsplein opdraait, in zijn Porsche. Hij laat een bestuurder in een Twizzy met aanhangwagen, die Bird-deelsteps aan het ophalen is, niet voor. “Ik was misschien niet zo hoffelijk, maar ik was er van overtuigd dat er nog plaats genoeg was om als eerste het Stationsplein op te rijden”, vertelt Joeri. De bestuurder van de Twizzy reageert gepikeerd. “Hij toeterde, knipperde met zijn grootlichten, kwam heel dicht bij mijn Porsche rijden en stak zijn middelvinger naar me op”, vertelt Joeri. Die zijn weg verderzet.

De chauffeur in de Twizzy, knipperend met zijn grootlichten

Tot de dj een lift naar een private garage wil inrijden, recht tegenover cocktailbar Sprezza op de Graanmarkt. “De man daagde wéér in zijn Twizzy op. Hij reed zelfs in tegenrichting de Graanmarkt op, tot aan mijn wagen. Toen mijn passagier, kelner Sebastien Maes, vriendelijk vroeg wat het probleem was, stapte de man uit. Met een knuppel in zijn hand. Hij riep dat hij zijn vrienden zou halen om ons een lesje te leren”, vertelt Joeri Pauwels, die snel de lift sloot. Ook Sebastien Maes kon ontkomen. “We zijn hard geschrokken, want we deden niets verkeerd. Ik heb het voorval gemeld bij de politie. En ik heb een verontwaardigde mail gestuurd naar Bird, ik ben klant bij hen”, aldus Joeri.

Quote Toen de deejay met zijn Porsche het Stations­plein opreed, had hij voorrang. Maar hij raakte mij bijna Magheru Bogdan

De bestuurder van de Twizzy was Magheru Bogdan. Hij gaat niet akkoord met de versie van Joeri Pauwels en Sebastien Maes. “Toen de deejay met zijn Porsche het Stationsplein opreed, had hij voorrang. Maar hij raakte mij bijna. En even later raakte hij een tweede keer bijna de Twizzy. Ik ben hen daarna gevolgd tot op de Graanmarkt omdat ik wilde vragen wat de bedoeling was. Ik werd er zelf bedreigd door de passagier die uit de Porsche was gestapt. Waarna ik ben uitgestapt met de knuppel. Al is het niet echt een knuppel, het is een frame van een step. Ik heb die altijd in mijn auto liggen als bescherming, maar dat betekent niet dat ik een agressor ben.”

De Twizzy met aanhangwagen

Archiefbeeld van Joeri Pauwels

archiefbeeld van kelner Sebastien Maes

