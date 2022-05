Dealer dumpt rugzak op trein: politie vindt halve kilogram cannabis in tas

Kortrijk Uniek in Vlaams onderwijs: Kortrijkse school athena biedt kunst­schaat­sen aan

Kunstschaatsclub FSC Kortrijk Spurs en secundaire scholengroep athena slaan de handen in elkaar. Leerlingen kunnen vanaf volgend schooljaar via athena voor de sportoptie kunstschaatsen kiezen. Vice-wereldkampioen in het kunstschaatsen Loena Hendrickx is meter van de in Vlaanderen unieke opleiding.

2 mei