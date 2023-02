De Warande vormt decor voor feeëriek kunst- en lichtspektakel

Vier studenten Eventmanagement houden op zaterdag 25 februari een kunst- en lichtspektakel in natuur- en speeldomein De Warande. Light It Up omvat goed vijftien creaties, langs een wandelroute. Het initiatief geeft jong en lokaal talent de kans om kunst en installaties tentoon te stellen aan het publiek.

Vives-studenten Jonas Vanwynsberghe, Simon Remaut, Nette Vlieghe en Anneleen Nitelet zetten hun schouders onder Light It Up. Het event loopt nu zaterdag van 18 tot 23 uur en omvat een ‘experience wandeling’ met kunst, schaduwen, lichtgevende objecten en lichtinstallaties. Beamerprojecties, felle lichten en ‘glow in the dark’ zorgen voor ‘special touches’. De wandeling is niet enkel buiten, de route loopt ook door tal van ruimtes binnen. Om het event in De Warande in Heule compleet te maken, is er ook kinder- en randanimatie.

Volledig scherm De affiche van Light It Up © Light It Up

“Light It Up is in de krokusvakantie de ideale uitstap om met vrienden, het gezin of familie te maken. Deelnemers kunnen ook zelf de kunstenaar in zich naar boven halen door onder meer met lighted painting te experimenteren”, vertellen de studenten.

Tickets kosten 5 (12 tot 25 jaar) of 8 euro (25-plussers). Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Reserveren: https://lightitup.tickoweb.be. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina van Light It Up.

