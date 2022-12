De Stroate neemt afscheid met sfeermarkt en afterparty

Kortrijk Gastspre­kers getuigen op congres over bloopers in carrière, voor studenten Eventmana­ge­ment: “Ook struikel­blok­ken kunnen inspireren”

Elf laatstejaarsstudenten Eventmanagement aan de hogeschool Vives in Kortrijk houden op donderdag 15 december het congres ‘Man man man, miserie miserie miserie’. Gerenommeerde gastsprekers getuigen over de bloopers in hun carrière. Het congres staat open voor alle bachelorstudenten in Eventmanagement.

12 december