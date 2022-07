De straffe levenswandel van Victor Cambien: in één klap zes kinderen verliezen door de oorlog, daarna nog de KBC-bank mee groot brengen

Kortrijk Creatief nest Bolwerk krijgt subsidie voor klimaatpro­jec­ten

De culturele vrijhaven Bolwerk in de Spinnerijstraat 105 in Kortrijk krijgt een subsidie van 23.000 euro van de provincie voor een relighting project. Bolwerk investeert trouwens in nog meer klimaatprojecten, zoals in zonnepanelen om de CO2-uitstoot te beperken.

14 juli