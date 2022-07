De Reepbrug, de zevende en laatste nieuwe brug in Kortrijk-centrum, is klaar: “Het sluitstuk van 25 jaar Leiewerken”

kortrijkWie te voet of met de fiets van Overleie naar het Kortrijkse stadscentrum wil - of omgekeerd - kan dat vanaf nu ook via de Reepbrug. De gloednieuwe constructie over de Leie, een investering van zo’n 3 miljoen euro, is officieel in gebruik genomen. Met de opening ervan is een kwarteeuw na de start van de Leiewerken de zevende en laatste nieuwe brug in deelgemeente Kortrijk afgewerkt.

Volledig scherm Vanavond waren heel wat bewoners afgezakt naar de Reepbrug en het nieuwe parkje. © Henk Deleu

“De oude Reepbrug, waar destijds auto’s over reden, werd al tijdens de Leiewerken in 2008 afgebroken”, zegt schepen Axel Weydts. “In februari 2021 startte De Vlaamse Waterweg in samenwerking met stad Kortrijk met de bouw van deze nieuwe brug. In oktober werd de brug onder grote publieke belangstelling op haar plaats gelegd. Vandaag is de aanleg van de paden naar de brug en het park op het Buda-eiland afgerond en kan de Reepbrug open voor gebruik.”

Volledig scherm Ontwerpers zijn Ney&Partners, die ook de Collegebrug ontwierpen. © Kortrijk

Ontwerpers zijn Ney&Partners, die ook de Collegebrug ontwierpen. “Ze kozen voor een architecturaal hoogstaande, maar tegelijkertijd sobere brug. Tussen het wateroppervlak en de brug is 7 meter ruimte om schepen tot 3 containerlagen door te laten. De brug heeft een overspanning van 62 meter. Fietsers raken langs beide kanten van de Leie op en af de brug via ruime fietsliften. Die zullen operationeel zijn vanaf eind volgende week.”

Volledig scherm Vanavond waren heel wat bewoners afgezakt naar de Reepbrug en het nieuwe parkje. © Henk Deleu

De Reepbrug verbindt de Nijverheidskaai met de westelijke tip van het Buda-eiland, waar ook een nieuwe stadspark met speeltuin, ligweide en volkstuin werd geopend. “Het nieuwe park, van 5600 vierkante meter groot, heeft een grote speelzone, een zuidgerichte ligweide en er is ook opnieuw ruimte voor stadstuinieren. Leielekkerland, de stadslandbouwactiviteit die voor de heraanleg plaatsvond op de tip van Buda, krijgt opnieuw een plekje, in de zone tussen de historische kloostermuur en de Reepbrug. In het park wordt nog een bloemenweide ingezaaid en komen grassen zoals op Buda Beach. Nieuwe fiets- en wandelpaden vanaf de Budastraat leggen de link naar de nieuwe brug en verder naar de Kasteelbrug. Op het uiteinde van de tip geeft een uniek platform in bamboehout een weids uitzicht over de Leie.”

Volledig scherm De gloednieuwe Reepbrug over de Leie in het Kortrijkse stadscentrum is 62 meter lang en 7 meter hoog, zodat moderne binnenvaartschepen er vlot onderdoor kunnen. © Kortrijk

“De opening van de Reepbrug en het nieuwe park betekent het sluitstuk van 25 jaar Leiewerken”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Voetgangers en fietsers kunnen zich via de Reepbrug nog gemakkelijker verplaatsen tussen de oevers van de Leie. Ook wanneer de Buda-brug omhoog staat, is de brug een goed alternatief om geen tijd te verliezen. Met het nieuwe park op de Buda-tip krijgen we er na Buda Beach, het Albertpark en de verlaagde Leieboorden nog een ontmoetingsplek bij aan de Leie.”

Volledig scherm Langs beide oevers van de Leie werd de brug uitgerust met een trap en een lift. Daarmee is de brug een comfortabele oversteek voor actieve weggebruikers, zeker wanneer de naburige Budabrug openstaat. © Kortrijk

Donderdagavond waren heel wat bewoners afgezakt naar de Reepbrug. “Mijn man werkt voor De Vlaamse Waterweg, dus we wilden hier zeker bij zijn”, zegt Lien Desmet. “We wonen in Bissegem, dus zullen deze brug zelf ook wel gebruiken”, klinkt het. “Ik woon vlakbij”, zegt Rahmani Mohammed. “We hebben van dichtbij kunnen volgen hoe deze brug tot stand kwam. Het is nu wel leuk om het resultaat te komen bekijken.” De zoontjes van Lien, Gust en Lars, en Imani, het dochtertje van Rahmani, speelden samen alvast het speelpleintje in. “Tof, hier komen we zeker vaak spelen.”

Volledig scherm De zoontjes van Lien, Gust en Lars, en Imani, het dochtertje van Rahmani, speelden samen alvast het speelpleintje in. “Tof, hier komen we zeker vaak spelen.” © Henk Deleu

“Ondertussen werken we verder aan de vele andere plannen voor deze westelijke kant van het Buda-eiland: de restauratie van het beschermde Augustinessenklooster, het toekomstige cultuurgebouw, betaalbaar wonen aan de Reepkaai en uiteraard de volgende fase van de heraanleg van de Leieboorden tussen de Leiebrug en de Kasteelbrug”, zegt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing. “De Reepbrug wordt een belangrijke link tussen al die ontwikkelingen en Overleie waar ook nog heel wat te gebeuren staat, zoals op de Eandis-site.”

Buiten het centrum van Kortrijk zijn de werken voor de brug tussen Bissegem en Marke intussen ook goed op dreef, die brug zou klaar zijn in 2023.

Volledig scherm Opening Reepbrug en stadspark © Henk Deleu

Volledig scherm Opening Reepbrug en stadspark © Henk Deleu

Volledig scherm Opening Reepbrug en stadspark © Henk Deleu

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.