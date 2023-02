De Moskee in de voormalige Bio-Planet komt er, Raad voor Vergunningsbetwistingen wijst verzoek Vlaams Belang af

De moskee in Kortrijk komt er. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het vernietigingsverzoek van het Vlaams Belang en een buurtcomité afgewezen. “Vandaag moeten we vaststellen dat het in dit land makkelijker geworden is om een mega-moskee te openen, midden in een woonwijk, in het hart van onze stad dan pakweg een vergunning te krijgen voor een voetbalstadion”, verzucht Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). Bij de moslimgemeenschap zijn ze ‘verheugd en blij’ met de beslissing van de Raad, zo klinkt het.

De moskee, door de moslimgemeenschap een nieuw religieus en cultureel centrum genoemd, komt langs de Brugsesteenweg, in het voormalige winkelpand van Bio-Planet. Het gaat niet om een tweede moskee. Zodra die nieuwe moskee opent, sluit de huidige moskee in de Stasegemsestraat 136. Die is veel te klein, voor de ruime 5.000 moslims die de stad telt. Intussen kreeg de moslimgemeenschap, die geld inzamelde om het pand te kopen en ook te verbouwen, al een omgevingsvergunning van de stad in 2021. De Provincie bevestigde daarna de beslissing van de stad.

De moskee, door de moslimgemeenschap een nieuw religieus en cultureel centrum genoemd, komt langs de Brugsesteenweg, in het voormalige winkelpand van Bio-Planet. © Maxime Petit

Vlaams Belang trok, samen met een buurtcomité, naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning te laten vernietigen. Daar vangen ze nu bot, hun vernietigingsverzoek werd afgewezen. “Het gaat om een megamoskee -met koranschool- van ruim 5.000 vierkante meter en een budget van maar liefst 5 miljoen euro”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Betoging tegen komst moskee in 2021. © Henk Deleu

“We hebben de plannen meer dan zeven jaar politiek en juridisch aangevochten”, zegt Vermeersch. “We verzamelden ruim 3.000 handtekeningen in een petitie, dienden 825 bezwaarschriften in tegen de vergunning en organiseerden maar liefst twee betogingen en een actie aan de West-Vlaamse provincieraad. Onze partij startte, samen met de buurt, ook een beroepsprocedure bij de provincie West-Vlaanderen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar dat alles weerhield het stadsbestuur van Kortrijk, de bestendige deputatie van West-Vlaanderen en nu ook de Raad van Vergunningsbetwistingen er niet van om toch het licht op groen te zetten voor dit megalomane project dat de draagkracht van de wijk ruimschoots overschrijdt”, zegt Vermeersch.

Maar Vlaams Belang klinkt nog steeds strijdvaardig, ook al zijn de middelen uitgeput. “We zullen de politieke strijd tegen de grootste moskee van Vlaanderen in het hart van onze Guldensporenstad echter nooit opgeven. Kortrijk is een Vlaamse stad met een belfort en kerken, maar geen stad van minaretten en moskeeën.”

Links een beeld van de eerste betoging tegen de nieuwe moskee, in mei 2018. Rechts zien we een archieffoto van Yassin El Attar, woordvoerder van de Islamitische en Culturele Vereniging Atakwa in Kortrijk © Henk Deleu/RV

Bij de moslimgemeenschap zijn ze blij met het nieuws dat de moskee er nu echt kan komen. “Wij zijn verheugd en blij door de uitspraak van de Raad”, zegt Yassin El Attar, woordvoerder van de Islamitische en Culturele Vereniging Atakwa. “Ons dossier werd nogmaals gevalideerd door een onafhankelijke instantie, nadat eerder de provincie en het Kortrijkse stadsbestuur ons dossier al positief beoordeeld hadden.”

“We betreuren evenwel dat het dossier door sommigen is ingezet om gemeenschappen tegen elkaar op te zetten en de polarisering in onze stad aan te wakkeren. We hopen nu in alle sereniteit de volgende stappen te kunnen zetten. Zowel vanuit onze religieuze overtuiging als vanuit sociaal oogpunt hechten we veel belang aan goed nabuurschap. Zowel met de buurt als met de brede stadsgemeenschap. We zullen ons daar onverwijld voor blijven inzetten.”

Betoging tegen komst moskee in 2021. © Henk Deleu

“De procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkte niet schorsend. Voor ons verandert deze uitspraak an sich dus niet zo veel: we waren reeds in het bezit van een omgevingsvergunning en die werd niet vernietigd. Gedurende het voorbije jaar hebben we al enkele activiteiten georganiseerd op de nieuwe site. We hebben ons tijdens die periode ook grondig voorbereid op de werken. De verhuis zal stapsgewijs verlopen in functie van de werken en de noden van onze vereniging.”

