De Mambo investeert in tien nieuwe snookertafels

“Zo’n vijftig spelers hebben een vip-kaart, zeg maar een jaarabonnement, in De Mambo. We hebben ook een zeer goeie snookerclub, die nu voor 6- tot 18-jarigen ook met een jeugdacademie gestart is. Er zijn al tien jeugdspelers, die blijven terugkomen. Hopelijk krijgt het nu verder een boost. Want snooker blijft populair. Telkens als er een groot tornooi op televisie wordt getoond, komen mensen graag eens testen in De Mambo. Al spelen de meeste mensen liever pool in hun vrije tijd, dat is makkelijker”, aldus Thomas Morisse.