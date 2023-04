De Lijn plant om het kwartier bussen naar en van Hoog Kortrijk, ook extra laatavondvervoer naar omliggende (deel)gemeenten op til

Voetbal Jupiler Pro League Faïz Selemani en KV Kortrijk trekken zonder stress naar titelkandi­daat Antwerp: “Tegen grote ploegen kunnen we altijd iets meer”

KV Kortrijk is sinds zondagavond gered en dat zorgt voor een gevoel van opluchting binnen de spelersgroep. Komend weekend maken de Kerels de verplaatsing naar Antwerp. Faïz Selemani en co hopen de Great Old het vuur aan de schenen te leggen.