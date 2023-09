“De lege combi stond er niet”... dus plast Marven (39) dan maar tegen de haag van minister Van Quickenborne

Italiaan (53) die vriendin­nen Jessy (24) en Wibe (25) tijdens citytrip in Rome doodreed, verschijnt morgen voor de rechter: “Ik wil hem in de ogen kijken”

De Italiaan die vorig jaar twee West-Vlaamse meisjes - Jessy (24) en Wibe (25) - doodreed tijdens hun citytrip in Rome verschijnt daar morgen voor de rechtbank. Hij had gedronken, had drugs genomen, pleegde vluchtmisdrijf en had geen rijbewijs. De nabestaanden van de meisjes reizen naar Rome om het proces bij te wonen. “Hij zit nog steeds in de gevangenis. En dat is in Italië behoorlijk ongebruikelijk. Het toont aan hoe zwaar ze aan de feiten tillen”, zegt hun Italiaanse advocaat.