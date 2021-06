"De koningin was zó charmant": beelden tonen verrassende ontmoeting tussen Mathilde en 101-jarige fan Fernande

kortrijk Studenten Vives trekken (hopelijk laatste keer) naar Xpohallen voor examens

31 mei Enkele honderden studenten van hogeschool Vives legden maandag in Kortrijk Xpo het allereerste examen van deze zittijd af. Omdat op de eigen campus geen plaats genoeg is om voldoende afstand te houden, wijkt de hogeschool al voor de derde keer op rij uit naar de hallen. Voor heel wat studenten was het een verademing om hun vrienden weer even te zien. “Hopelijk is alles het volgende academiejaar opnieuw normaal.”