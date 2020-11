De hormonenflik die Johan Museeuw op de knieën dwong: oud-speurder Martin Carrissemoux (65) blikt terug op carrière

Brasschaat/Lievegem Bestuurder (24) verplaatst lichaam gestorven passagier (26) na fatale klap en vlucht weg: 4,5 jaar effectief en 10 jaar rijverbod

20 november De zware crash die ruim vijf jaar geleden in het Waalse Bernissart het leven kostte aan de 26-jarige A.J. Breugelmans uit Brasschaat, werd wel degelijk veroorzaakt door Glen Van Roelenbosch (24) uit Lievegem. Die bleef ook tijdens het proces beweren dat hij slechts passagier was in de wagen van Breugelmans. Een leugen, zo bleek uit het onderzoek. De politierechter stuurt Van Roelenbosch liefst 4,5 jaar naar de gevangenis. Mogelijk mag de man nooit meer rijden. “Een rechtvaardige straf”, vindt de familie van het slachtoffer.