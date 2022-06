De eerste hitte komt er nu echt aan, waar kan je zwemmen in Kortrijk?

Kortrijk Mu­ziek-geïnspi­reer­de yoga met hoofdtele­foons krijgt vervolg, eind juni op Buda Beach

De eerste Sound on Yoga in Kortrijk, in park De Blauwe Poort op woensdag 11 mei, was met vijftien deelnemers een succes. Deelnemers duiken door high-tech draadloze hoofdtelefoons te gebruiken volledig in hun zen-cocon en dat telkens in een groene oase van rust. Er komt door het enthousiasme van de deelnemers nu ook een tweede sessie, eind juni aan de oevers van de Leie.

14 juni