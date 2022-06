De Biënnale Interieur gaat niet door, onzekerheid over de toekomst

Vorig jaar was er nog een een editie van ‘Please, have a seat’ in 2021, georganiseerd op de Van Marcke site in Kortrijk in het kader van het Wonder stadsfestival. Daar werd de vernieuwde formule voor INTERIEUR 2022 beloftevol aangekondigd, met ‘The Digital Era’ als titel. Die zou de toekomst van design in een digitale –fysieke wereld in de spotlights zetten.