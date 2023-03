‘De beste droge worst van ‘t stad’ volgens tv-programma Helden van Hier, ‘Prachtige reclame’, klinkt het bij slagerij ‘t Halenplein

Lasha is kok van opleiding. “Ik ben destijds mee in de slagerij gestapt die Sylvie een jaar voor we elkaar leerden kennen, had overgenomen. De beenhouwerstiel is uiteraard iets helemaal annders dan in een keuken staan. Maar als ik aan het werk was gebleven als chef, en Sylvie stond hier overdag in de slagerij, dan hadden we elkaar amper gezien. Nu werken we 24/7 samen. En door zoveel zelf klaar te maken dat in onze toonbank ligt, heb ik toch nog een beetje het gevoel dat ik nog in de keuken sta.”