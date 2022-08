Darts zit in de lift: Queen of Boards viert verhuis naar grotere winkel met workshop topper Mike De Decker

KortrijkDe pas goed een jaar geleden op het Overbekeplein geopende darts- en schaakwinkel Queen of Boards is op hetzelfde plein naar een pand met meer ruimte verhuisd. Om de verhuis in de kijker te zetten, was er zaterdagnamiddag een workshop met Mike De Decker . De Mechelaar is de nummer drie dartspeler van ons land, na ‘Dancing Dimi’ Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts.

“Darts is helemaal mainstream geworden, ook omdat VTM vaak competities live uitzendt. Dat merk ik in mijn zaak. Bedrijven kopen vaker dartborden en pijltjes om tijdens pauzes te darten en ook klanten even te laten ontspannen, gezinnen spelen buiten vaker dartspellen… Het brengt mensen samen”, zegt Edouard Dehaeck, zaakvoerder van Queen of Boards. Je hebt in de nieuwe zaak op het Overbekeplein 19 nu boven meer plaats om pijltjes te testen. Het was in diezelfde bovenzaal dat Mike De Decker zaterdagnamiddag een workshop gaf.

En daar kwam ook jong toptalent op af. “Het begon tijdens corona, toen VTM het WK uitzond en ik mijn mama vroeg om een dartbord te kopen. Ondertussen train ik twee, drie uur per dag en heb ik de ambitie om aan de top van België te raken”, zegt Clement Danneels (15) uit Wingene. “De focus die nodig is en de variatie in het spel, zoals trainen op gegroepeerd gooien in onder meer vakken 20 en 19 en het oefenen op dubbels om uit te gooien, spreken me aan. Ik kijk op naar topspelers Michael van Gerwen, al heeft hij soms wel een dikke nek, en naar Jonny Clayton, een heel constante speler”, aldus Clement.

Volledig scherm De sfeer was gemoedelijk, tijdens de workshop © Henk Deleu

Queen of Boards omvat nog veel meer. Zoals schaakborden, die je ook op maat kan bestellen en kan personaliseren. Er zijn ook exclusieve sets, bijvoorbeeld zelfs met Swarovski-kristallen afgewerkt. Je vindt er verder bijvoorbeeld Monopoly spellen uit de regio, zoals met Kortrijk en Club Brugge als insteek.

Edouard Dehaeck heeft nog meer plannen. “Ik zou graag zoals je in andere steden al ziet vaste openbare schaaktafels in het centrum van Kortrijk laten plaatsen”, zegt Edouard, die momenteel de haalbaarheid aan het bekijken is met schepen van Sport en Toerisme Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Volledig scherm Edouard Dehaeck en Mike De Decker, in de naar een ruimer pand verhuisde zaak Queen of Boards op het Overbekeplein 19 © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.