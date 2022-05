Dansende agent voor rechter na verduistering kilo drugs: “Dienbladen met cocaïne gingen rond in de discotheken en hij liet zich verleiden”

Kortrijk/Menen/Wervik/Dentergem/LedegemHij was agent bij de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) maar in zijn vrije tijd tegelijk danser in discotheken en op evenementen. Het bleek voor een 35-jarige inspecteur uit Menen een onmogelijke combinatie. Hij raakte verstrengeld in het drugsmilieu en ging volledig over de schreef. Niet enkel door drugs te gebruiken en uit te delen, maar ook door illegaal politiedatabanken te raadplegen en 1 kilo cocaïne te verduisteren. “Je was een schande als agent”, aldus de openbare aanklager die dinsdag voor de correctionele rechtbank een effectieve celstraf van 30 maanden vorderde.