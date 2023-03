Danny en Francis gaan met vlaskano voor het eerst de Leie op: “Een heel tevreden gevoel”

Watersporters en avonturiers Danny Veys (52) uit Marke en Francis Soenen (53) uit Roeselare lieten zondagnamiddag in Kortrijk hun zelfgebouwde kano in het water . Op zich niet bijzonders, ware het niet dat het duo de boot zelf maakte uit vlascomposiet, wellicht als eerste in Europa. “Deze kano bouwen was niet gemakkelijk, maar we haalden er het maximum uit.”

Danny Veys is docent fotografie aan de Luca School of Arts en gepassioneerd avontuurlijk kanovaarder. In 2021 peddelde hij samen met Francis Soenen een race in de Loire over een afstand van 730 km, en recent tekende het duo nog de beste Europese tijd ooit op over een afstand van 725 km op de Yukon-rivier in Canada. “De vlasboot is een project dat zijn oorsprong kent in de Leie, de rivier die ons de kans gaf om ons te ontwikkelen als duursporters”, zegt Danny. “Naar aanleiding van deze connectie en ons verlangen naar uitdagingen begonnen we met het bouwen van onze eigen kano’s. Eerder deden we dat in hout en in carbon, maar nu waagden we ons aan een exemplaar in vlascomposiet, bij ons weten als eerste in de Benelux en wellicht ook in Europa.”

Verstevigingen

“Het was geen gemakkelijke opdracht om deze boot te bouwen”, aldus Francis. “Vlas is een materiaal dat heel wat vocht opneemt en het werkt niet goed samen met epoxy, een giethars. Het was een probleem om het weefsel zo droog mogelijk in de mal te leggen. Je ziet echter pas het resultaat als je de boot daaruit haalt. Het was even spannend, maar we zijn tevreden met het resultaat. Qua gewicht is de boot echter niet te vergelijken met een klassieke wedstrijdkano uit carbon. Net als andere kano’s moesten we er ook verstevigingen in aanbrengen. Je wil niet dat je boot op de golven meegeeft of zelfs kraakt. Het kan altijd beter, maar ik denk dat we er het maximum uit hebben uitgehaald.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De vlaskano voor het eerst te water. © Henk Deleu

De twee avonturiers lieten zondag hun boot in het water aan de Noordstraat, niet ver van Texure, waar de kano later wordt tentoongesteld. De proefvaart ging rond het Buda-eiland en werd in zo’n 15 minuten afgepeddeld. “We zijn erg tevreden. We haalden bijna 10 km per uur gemiddeld, wat bijna zo snel is als een kajak, terwijl zo’n boot veel lichter is. Het is dus een heel competitieve boot die we bouwden”, zegt Danny. “Binnenkort doen we mee aan een wedstrijd in Frankrijk over een afstand van 350 km. We willen daarvoor de vlaskano echter niet gebruiken. De waterstand is wat laag en het risico op schade groot is. Omdat deze boot naar het museum moet, gebruiken we een andere kano voor die wedstrijd.”

Stroomafwaarts

Het is wel de bedoeling om met de vlaskano in juni van de bron van de Leie, althans van waar de rivier bevaarbaar is, tot aan de monding in Gent te varen, een afstand 131 km. “Het varen met onze nieuwe boot is niet echt anders dan varen met een klassieke kano. Een voordeel is dat je stroomafwaarts iets sneller gaat door het gewicht. Met zijn 29,6 kilo weegt deze boot 4 kilo meer dan een gewone wedstrijdkano. Maar we hebben ook gekozen voor de looks, door voor de afwerking hout te gebruiken in plaats van carbon.”

Voor Danny Veys stopt het verhaal rond vlas niet bij de kano. “Ik werk het volledig jaar rond die materie. Het eerste deel was het bouwproces van de kano. Nu ga ik mij verdiepen in de geschiedenis van het vlas. Dat moet resulteren in een publicatie op het einde van het jaar met allerlei weetjes. Niet alles hoeft trouwens waarheidsgetrouw te zijn. Omdat ik les geef in fotografie wil ik het ook daarmee deels combineren. Dat moet allemaal resulteren in een kleine publicatie die op het einde van het jaar onder de kerstboom moet kunnen liggen.”

Volledig scherm De vlaskano voor het eerst te water. © Henk Deleu

Volledig scherm De vlaskano voor het eerst te water. © Henk Deleu

Volledig scherm De vlaskano voor het eerst te water. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.