Danny (52) en Francis (53) varen met zelfgebouwde vlaskano in één dag 131 kilometer Leie af: “We zijn één met de natuur”

Kortrijk Drumt waagt zich aan straf avontuur in Brazilië: “En in ons thuisstad eren we twee grote idolen van de Belgische muziek”

De wereldwijde verovertocht van Kortrijk Drumt gaat verder, en zelfs de Grote Plas oversteken, vormt geen obstakel meer. Het imposante drumspektakel speelt in augustus een belangrijke show in Brazilië. “Het zal een kippenvelmoment worden.” En intussen broedt meester-drummer Gino Kesteloot op een nieuwe Kortrijk Drumt in hun thuisstad. Op een verrassende locatie, voor nog veel meer toeschouwers én met twee iconen van de Belgische muziek in de kijker.