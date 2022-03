Dankzij stil alarm geklist achter toog: 8 maanden cel en boete voor Fransman na dieventocht in Kortrijkse stationsbuurt

Uitbater van Shooters Benoit De Guffroy lag die nacht amper in zijn bed na een geslaagd karaoke-event in Shooters toen hij door het stil alarm in zijn zaak in de Oude Vestingsstraat in Kortrijk werd gewekt. Op de doorgestuurde beelden op zijn smartphone zag hij hoe iemand in het donker achter de toog aan de kassa aan het prutsen was. De uitbater belde meteen de politie, die ook onmiddellijk reageerde en verschillende patrouilles ter plaatse stuurde. Dankzij de beelden kon de uitbater de agenten telefonisch instructies geven over de bewegingen van de inbreker. Vanop afstand kon hij op vraag van de politie ook de lichten in de zaak aanmaken waardoor de agenten niet in het donker moesten opereren.