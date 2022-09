Dankbare justitieminister Van Quickenborne: “Men wou me ontvoeren, maar dankzij de efficiëntie van onze veiligheidsdiensten is dat niet gelukt”

KortrijkMet een videoboodschap, opgenomen in zijn geheime schuilplaats, was Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zaterdagavond toch even ‘aanwezig’ tijdens het Feest van Team Burgemeester, in Kortrijk. Hij vertelde er over bijzonder moeilijke 48 uren maar bracht ook hulde aan de veiligheidsdiensten, die zijn ontvoering verijdelden.

1.600 gasten schoven aan om te tafelen in Kortrijk Xpo, waar normaal gezien ook justitieminister en titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne aanwezig zou zijn. Nederlandse criminelen gooiden echter roet in het eten. Premier Alexander Decroo, eregast op het feest, sprak zijn bewondering uit voor zijn partijgenoot uit Kortrijk en stelde dat, ondanks de gebeurtenissen, de strijd tegen de drugsmaffia onverminderd doorgaat. Ook Van Quickenborne kwam aan het woord, in een videoboodschap waarop een flink applaus volgde in de zaal. “Donderdagnamiddag kreeg ik een telefoon van federaal procureur Frédéric Van Leeuw, die me wist te vertellen dat er een plan was om mij te ontvoeren. Jullie kennen intussen het gevolg. Er zijn verdachten opgepakt in Nederland, ze zullen aan ons land worden uitgeleverd.”

Niet toegeven aan de drugsmaffia

“De verijdeling van mijn ontvoering is te danken aan het professionele ingrijpen van onze veiligheidsdiensten, die dag en nacht paraat staan om ons te beschermen”, sprak Van Quickenborne. “Dit keer was ik het doelwit, maar helaas worden veel mensen bij politie en justitie hiermee geconfronteerd.” De justitieminister verwees ook naar de verhoogde beveiliging die hij, z’n vrouw en hun kinderen ondergaan. “Meteen ook de reden waarom we vanavond niet aanwezig kunnen zijn. We hebben even getwijfeld of het feest kon doorgaan, maar door te annuleren zouden we alleen maar toegeven aan de drugsmaffia, en dat gaan we nooit doen.”

“Pak elkaar goed vast”

Van Quickenborne, die volgens bronnen op zijn geheime schuilplaats dezelfde maaltijd kreeg geleverd als de 1.600 mensen in de zaal, sloot af met een positieve boodschap. “Laten we vanavond doen waar we zo goed in zijn, in West-Vlaanderen: gezellig netwerken, lekker eten en daarna een dansje plaatsen. Ik vraag het jullie: hou jullie vanavond niet in, pak elkaar goed vast en geniet van dit prachtig feest.”

