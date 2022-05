Damier in Kortrijk, oudste hotel van ons land, als eerste in België opgenomen in wereldwijde collectie van creatieve en unieke WorldHotels

KortrijkDamier in Kortrijk treedt als eerste hotel in België toe tot de Crafted collection van WorldHotels. Het charmante viersterrenhotel maakt nu deel uit van een prestigieuze wereldwijde collectie van creatieve en unieke hotels.

In het hotel met een geschiedenis die tot 1398 teruggaat, logeerden tal van legendarische personen. Onder meer keizer Jozef II, koningin Paola, president George Bush, voormalig Brits premier Margaret Thatcher en wielericonen Eddy Merckx en Lance Armstrong genoten er al van een uniek verblijf. WorldHotels Crafted collection heeft als missie het in de kijker zetten van onafhankelijke hoteliers, die het gewone in het buitengewone omtoveren. De Crafted hotels weerspiegelen en versterken alles wat uniek is aan hun locatie en omdat geen twee hotels gelijk zijn, biedt elk hotel een bijzondere en unieke beleving. WorldHotels Crafted biedt verfijnde reizigers een verbluffend ervaring in het ‘upscale en luxe segment’ en spreekt gasten en hoteliers aan die naar creativiteit, vindingrijkheid en eersteklas service hunkeren.

Quote Damier biedt reizigers een uitzonder­lij­ke service gecombi­neerd met een perfecte mix van rijke geschiede­nis en eclectisch design Ron Pohl, president van WorldHotels

“We zijn verheugd om dit prachtige hotel te verwelkomen in WorldHotels Crafted collection. Deze speciaal samengestelde collectie van hotels over de hele wereld biedt unieke ervaringen, eersteklas service en ongeëvenaarde verfijning”, zegt Ron Pohl, president van WorldHotels. “Damier biedt reizigers een uitzonderlijke service gecombineerd met een perfecte mix van rijke geschiedenis en eclectisch design. We zijn trots op het momentum dat onze Crafted-collectie beleeft nu reizen over de hele wereld weer een vlucht neemt. De toekomst is rooskleurig. We kijken ernaar uit om de verwachtingen van onze gasten en hotelontwikkelaars te blijven overtreffen”, aldus Pohl.

Viersterrenhotel Damier omvat legendarische charme met een persoonlijke touch en is centraal gelegen op de Grote Markt in Kortrijk, met een beschermde gevel uit 1769. Hotel Damier is een uniek hotel met een rijk erfgoed, waar eeuwenoude geschiedenis wordt gecombineerd met hedendaagse charme en buitengewone gastvrijheid. Uniek zijn ook de Copperhead gins ‘Black Batch’ en ‘Gibson’ met blends die speciaal ontworpen zijn door Yvan Vindevogel, de eigenaar van het hotel, en die in hotel Damier verkrijgbaar zijn.

"Het is geweldig om als eerste hotel in België toe te treden tot de nieuwe WorldHotels Crafted Collection", zegt Catherine Vindevogel - Debal, eigenaar en general manager van hotel Damier. "Met het bijzondere DNA van ons bedrijf en onze toewijding om onze gasten een stijlvolle en bijzondere ervaring te bezorgen, is WorldHotels Crafted voor ons het juiste merk om ons bedrijf zowel lokaal als wereldwijd te positioneren en te laten groeien."

“Het is geweldig om als eerste hotel in België toe te treden tot de nieuwe WorldHotels Crafted Collection”, zegt Catherine Vindevogel - Debal, eigenaar en general manager van hotel Damier. “Met het bijzondere DNA van ons bedrijf en onze toewijding om onze gasten een stijlvolle en bijzondere ervaring te bezorgen, is WorldHotels Crafted voor ons het juiste merk om ons bedrijf zowel lokaal als wereldwijd te positioneren en te laten groeien.”

Damier levert een ervaring zoals geen ander. De combinatie van persoonlijke benadering, toegankelijk design en bijzondere historie van het oudste hotel van België, maakt dit absoluut de plek waar je als gast wil verblijven”, voegt Stefan Dubbeling, regional director België & Nederland voor BWH Hotel Group toe. “We zijn ervan overtuigd dat gasten van WorldHotels en inwoners van Kortrijk genieten van alles wat dit charmante hotel te bieden heeft. We kijken uit naar de verdere samenwerking met Catherine en haar team om haar prachtige hotel zowel lokaal als wereldwijd onder de aandacht te brengen.”

Door toe te treden tot WorldHotels, maakt Damier nu van het toonaangevende WorldHotels Rewards® deel uit. Het op twee na grootste loyaliteitsprogramma wereldwijd biedt gasten exclusieve toegang, privileges en aanbiedingen.

Meer info over WorldHotels: www.worldhotels.com, meer info over hotel Damier: www.hoteldamier.be