Dakloze voor rechter na hele reeks diefstallen

Kortrijk KIJK. Roker gaat door het lint wanneer winkelier hem vraagt zijn sigaret te doven: kippenspit­ten en ramen moeten eraan geloven

De politie heeft een agressieve man opgepakt die zondag amok maakte in en rond een voedingswinkel in het centrum van Kortrijk. De man deelde rake klappen uit en zwaaide vervaarlijk in het rond met een stalen spies. “Hij had er de kippen afgeschud en sloeg daarna enkele ramen aan diggelen.”

16:25