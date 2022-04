Daar is Paasfoor weer, na drie jaar! Attracties komen in stadscentrum aan

Kortrijk/Zwevegem Hanne grijpt haar kans, met eerste eigen mi­ni-expositie van unieke reliëfdruk

In LOF, een initiatief waarbij in een kapel op de Doorniksewijk in Kortrijk waarbij korte tentoonstellingen worden opgezet, stelt Hanne Nuyttens uit Zwevegem op zaterdag 9 en zondag 10 april voor het eerst tentoon. “Spannend en een unieke gelegenheid”, zegt ze.

9 april