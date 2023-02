Cursus leid je in tien lessen tot Natuurverkenner op

Opgelet: even eenrich­ting in drukke Kortrijk­sestraat

Om de firma Elta lokaal asfalteringswerken te laten uitvoeren in de Kortrijksestraat ter hoogte van huisnummers 150 en 289, is er op woensdag 22 februari eenrichtingsverkeer van kracht in de Kortrijksestraat, op een strook tussen de aansluitingen met de Stadelaan en de Oude Ieperseweg.