Culturele vrijhaven Bolwerk opent passerelle met bar en zicht op makersatelier: in 2022 volgen buitenbar en zwemvijver, kers op de taart wordt unieke belevingsplek in open hal in 2024

Bolwerk heeft nu een passerelle met verwarmde binnenbar en publieksruimte, burelen en sanitair blok. Je hebt in de passerelle via grote raampartijen een inkijk in het makersatelier. Leuk in de nieuwe toiletten: de vloer bestaat er uit affiches en flyers van vroegere activiteiten en events van Bolwerk. “De passerelle doorsnijdt de loods waar het atelier is. Ons publiek volgt zo aan welke creatieve projecten Bolwerk werkt. En dat zorgt ervoor dat we ons verhaal completer kunnen vertellen aan de bezoekers”, zegt Servaas Benoit. De volledige constructie is gebouwd ‘from scratch’, ook het plateau waarop de passerelle rust. De bouw gebeurde zo duurzaam mogelijk.

Volledig scherm Servaas Benoit © Bolwerk

Bolwerk werkte met gerecupereerde materialen en ecologische bouwstoffen zoals houtskelet, kalkhennep, kalei, houtwol, cellulose… De basis voor het nieuwe barmeubel bestaat uit een oude kerkbank, afkomstig van de kerk in Aalbeke. Ook over de verwarming is nagedacht, door een centraal buffervat te laten opwarmen via een zonnecollector. Een pelletbrander levert extra energie als er te weinig zon is. Bolwerk is nu coöperant van Ecopower, om zich te verzekeren van duurzame pellets.

“Het klinkt misschien gek, maar dat we nu over deftig verwarmde ruimtes beschikken, is een serieuze mijlpaal voor Bolwerk. Want voor Bolwerk op de huidige plek belandde, waren we actief op dertien verschillende locaties. Sommige waren tijdelijke invullingen, andere waren aftandse panden. Nu creëerden we onze eigen ruimtes, die we grondig isoleerden en met een minimum aan energie kunnen verwarmen”, vult Ruben Benoit aan.

Volledig scherm Ruben Benoit © Bolwerk

Het collectief heeft nog meer in petto. Volgende zomer staat de opening van een nieuwe buitenbar en een zwemvijver op de planning. Recent kwam er ook goed nieuws van Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), met de goedkeuring van een investeringsdossier om de open hal te renoveren en in te richten als polyvalente belevingsplek. De huidige vloer in de hal wordt vervangen door een nieuwe ondergrond met opgewekte kleuren, die doorlopen op de muren. De tuin wordt geïntegreerd onder de hal, met inbegrip van sport- en spelimpulsen.

Volledig scherm Een render van de herinrichting van de open hal © Bolwerk

Er liggen verschillende ideeën op tafel: de realisatie van een bouldermuur, petanquebaan, pingpongtafels… Er komt sowieso een multimediabox om digitaal werk te presenteren. De plannen worden de komende maanden verder verfijnd. De werken in de open hal vatten in het najaar van 2023 aan. Bolwerk zal via participatie publiek en gebruikers betrekken. “Het aanpakken van de hal vormt het sluitstuk van de ‘Bolwerven’. Het wordt letterlijk en figuurlijk de kers op de verbouwingstaart”, besluit Ruben Benoit.

Ontdek hier het programma van het feestelijk openingsweekend De opening van de nieuwe passerelle van Bolwerk aan de Spinnerijstraat 105 gaat hand in hand met ‘smakelijke muziek en swingende wafels’. Er is op vrijdag 18 november vanaf 15 uur een happy hour van drie uur, met pils en wijn en bionade. Tijs van ExtraBrood pakt pizza’s vanaf 19 uur, Dr Green draait plaatjes van 20 tot 2 uur. Zaterdag 19 november start met een happy hour van 18 tot 20 uur en pizza’s van ExtraBrood van 19 tot 21 uur. Gecombineerd met de release van de nieuwe EP en een concert van de instrumentale band WÜK met vrije bijdrage van 20 tot 21 uur en muziek met dj Jonas van 21 tot 2 uur. Op zondag 20 november staan de mama, tante en nicht van de familie Benoit aan het fornuis, met klassieke en zachte boterwafels naar hun (groot)moeders recept. Er zijn shifts om 14, 15 en 16 uur. Smullen kan enkel door vooraf te reserveren, met vermelding van uur en aantal personen: info@bolwerk.be. Een wafel kost 3 euro.

Volledig scherm De huidige open hal © Bolwerk

